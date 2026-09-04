Tractoarele, remorcile și alte vehicule agricole și forestiere vor putea fi puse pe piață, înmatriculate sau date în exploatare doar dacă sunt omologate și însoțite de un certificat de conformitate. Un proiect de lege în acest sens, elaborat de ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a fost votat astăzi în prima lectură în parlament.

Potrivit proiectului, inițiativa prevede că vehiculele agricole și forestiere trebuie proiectate și construite astfel încât să reducă riscul de rănire a ocupanților și a altor persoane implicate în procesul tehnologic.

Certificatul de conformitate va confirma că vehiculul asigură un nivel corespunzător de siguranță în funcționare, protecție a mediului și securitate la locul de muncă.

Care vehicule nu vor avea nevoie de omologare

Autoritatea de omologare și cea de supraveghere a pieței urmează să fie desemnate sau instituite de guvern. Pentru vehiculele importate care dețin deja o omologare în baza regulamentelor CEE-ONU la care Republica Moldova este parte, procedura nu va fi repetată. Omologarea națională va fi necesară pentru produsele fabricate în țară sau importate din state care nu aplică aceste reglementări internaționale.

Implementarea noilor prevederi va costa aproximativ 3,46 milioane de lei. Banii vor fi utilizați pentru instituirea autorităților responsabile, desemnarea și dotarea serviciului tehnic și acreditarea acestuia. Finanțarea va fi asigurată din bugetul de stat și din asistența tehnică externă.

Potrivit datelor statistice, 47% dintre tractoarele și utilajele agricole importate în Republica Moldova provin din China, 29% din Japonia, iar 13% din statele membre ale Uniunii Europene.

Proiectul urmează să fie examinat de parlament în a doua lectură. După adoptare, legea va intra în vigoare la 48 de luni de la publicarea în Monitorul Oficial.