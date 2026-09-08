Două persoane de 41 și 47 de ani au fost reținute în flagrant, iar alte două de 31 și 42 de ani au fost percheziționate într-un dosar de comercializare și trafic de droguri, precum și deținere și circulație ilegală a armelor și munițiilor. Operațiunea a fost desfășurată de polițiștii din Drochia.

Potrivit poliției, în urma măsurilor întreprinse au fost ridicate substanțe narcotice de tip PVP (sare), dispozitive destinate consumului de droguri, două pistoale, 57 de cartușe de luptă. Toate bunurile ridicate au fost transmise la expertiză.

Poliția continuă acțiunile de documentare pentru a identifica toate persoanele implicate

Polițiștii continuă acțiunile de documentare pentru a identifica toate persoanele implicate în circuitul ilegal al drogurilor, armelor și munițiilor.