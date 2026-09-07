Atenție, călători. La această oră se înregistrează trafic intens la punctul de trecere a frontierei Palanca–Maiaki–Udobnoe, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, anunță responsabilii de la frontieră. În acest context, autoritățile recomandă călătorii să opteze din timp traversarea prin Tudora–Starokazacie.

Potrivit Serviciului Vamal, autoritățile de control întreprind măsurile necesare pentru fluidizarea traficului transfrontalier, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă.

Pentru reducerea timpului de așteptare, călătorii sunt îndemnați să opteze, dacă itinerarul le permite, pentru traversarea frontierei prin Tudora–Starokazacie.

Responsabilii de la frontieră vor reveni cu detalii în funcție de evoluția situației.