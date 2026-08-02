Persoanele care intenționează să părăsească Republica Moldova prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiulești–Galați sunt îndemnate să ia în calcul timpi mai mari de așteptare. Serviciul Vamal anunță că, la această oră, în punctul de trecere se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport pe sensul de ieșire din țară.

Potrivit autorităților, aglomerația este determinată de numărul ridicat de vehicule care tranzitează frontiera, iar echipele Serviciului Vamal și ale Poliției de Frontieră intervin pentru a menține circulația cât mai fluentă.

Autoritățile lucrează la capacitate maximă

Reprezentanții Serviciului Vamal precizează că personalul din teren aplică toate măsurile necesare pentru reducerea timpilor de așteptare și procesarea cât mai rapidă a călătorilor.

Activitatea în postul vamal se desfășoară la capacitate maximă, în colaborare cu Poliția de Frontieră, pentru gestionarea fluxului sporit de persoane și autovehicule.

Șoferii sunt îndemnați să aleagă rute alternative

Pentru a evita blocajele și timpul îndelungat petrecut la frontieră, autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze, dacă traseul le permite, pentru alte puncte de trecere a frontierei.

Astfel, pot fi utilizate posturile vamale Leova–Bumbăta sau Cahul–Oancea, unde traficul poate fi mai puțin aglomerat.

Serviciul Vamal anunță că monitorizează permanent situația din teren și va reveni cu noi informații în funcție de evoluția fluxului de călători și mijloace de transport.