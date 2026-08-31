La această oră, în punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport, fiind aglomerată direcția de intrare în Republica Moldova, anunță poliția de frontieră.

Echipele Poliției de Frontieră și ale Serviciului Vamal aplică măsurile necesare pentru fluidizarea traficului, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă.

Pentru reducerea timpului de așteptare, șoferii sunt îndemnați să aleagă, dacă itinerarul le permite, punctele de trecere a frontierei Leova-Bumbăta sau Cahul-Oancea.