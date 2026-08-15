Traficul este intens la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Poliția de Frontieră anunță că fluxul de călători și mijloace de transport este majorat, iar autoritățile lucrează la capacitate maximă pentru fluidizarea circulației.

Potrivit Poliției de Frontieră, la vama Leușeni s-a format aglomerație pe direcția de ieșire din țară. Autoritățile aplică măsurile necesare pentru reducerea timpului de așteptare.

Călătorii sunt îndemnați să aleagă punctele de trecere a frontierei Leova- Bumbăta sau Cahul - Oancea, care sunt mai libere.

Rute alternative/ Poliția de Frontieră

La vama Sculeni, traficul a fost fluidizat

După ce anterior a fost anunțat trafic intens la vama Sculeni, situația s-a normalizat. În prezent, circulația este fluidizată, iar traversarea frontierei se desfășoară în condiții normale.

Autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să țină cont de situația din punctele de trecere înainte de a porni la drum și, dacă este necesar, să aleagă rute alternative pentru a evita timpul mare de așteptare.