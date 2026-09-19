Locuitorii și șoferii care vor ajunge în centrul capitalei în acest weekend trebuie să țină cont de restricțiile de circulație instituite în legătură cu Festivalul Etniilor. Traficul va fi limitat pe unul dintre cele mai importante bulevarde din Chișinău, iar mai multe rute de transport public vor fi redirecționate.

Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, circulația rutieră va fi restricționată de sâmbătă, 19 septembrie, ora 13:00, până duminică, 20 septembrie, ora 22:00.

Restricțiile vor fi aplicate pe tronsonul bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cuprins între străzile Mitropolit Bănulescu-Bodoni și Sfatul Țării. De asemenea, vor fi afectate intersecțiile cu strada Teatrală, strada Tricolorului și strada Maria Cebotari.

Mai multe rute de transport public își schimbă traseele

În perioada desfășurării evenimentului, vor fi modificate și traseele troleibuzelor nr. 1, 4, 5, 8, 22 și 34, precum și ale autobuzelor nr. 9, 11, 26 și 46.

Troleibuzele nr. 1, 5 și 8 vor circula, în funcție de direcție, pe străzile Mitropolit Bănulescu-Bodoni, București, Șciusev, Mihai Viteazul, Columna și Henri Coandă, inclusiv prin Piața Dimitrie Cantemir.

Pe sensul opus, unele dintre rute vor fi redirecționate și pe strada Ciuflea și bulevardul Constantin Negruzzi.

Autoritățile recomandă șoferilor să țină cont de restricții și să aleagă, pe cât posibil, rute alternative pentru a evita ambuteiajele din centrul capitalei.