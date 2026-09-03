Șoferii din capitală trebuie să-și planifice cu atenție traseele în următoarele zile. Pe două străzi din Chișinău vor fi instituite restricții temporare de circulație, din cauza unor lucrări și a unui eveniment public.

Prima restricție va fi valabilă în perioada 3–14 septembrie 2026, pe strada Putnei, în zona intersecției cu strada Andrei Lupan.

Traficul va fi suspendat parțial pentru a permite executarea lucrărilor de reparație a rețelelor termice. Lucrările sunt realizate în baza demersului S.A. „Termoelectrica”.

Restricții pe strada Miron Costin

O altă restricție va fi instituită pe strada Miron Costin, pe partea impară, pe tronsonul cuprins între bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimo.

Circulația va fi suspendată începând de 11 septembrie, ora 20:00, până pe 13 septembrie, ora 20:00. Măsura este necesară pentru organizarea Târgului producătorilor autohtoni în sectorul Râșcani.

Recomandarea autorităților pentru șoferi

Primăria Chișinău le recomandă conducătorilor auto să țină cont de restricțiile temporare și, pe cât posibil, să opteze pentru rute alternative.

Șoferii sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic și să respecte prevederile Regulamentului circulației rutiere.