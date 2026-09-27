Traficul rutier va fi restricționat pe mai multe străzi din Chișinău, începând de luni, 28 septembrie. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, măsurile sunt necesare pentru lucrări de reparație a carosabilului, dar și pentru intervenții de întreținere a arborilor. Unele restricții vor fi valabile până la sfârșitul lunii noiembrie.

În perioada 28 septembrie-30 noiembrie, traficul va fi suspendat parțial, pe benzi, pe strada Ismail, între bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Grigore Ureche. Măsura este legată de lucrări de reparație curentă.

Restricții pe două artere

În aceeași perioadă, circulația va fi restricționată parțial pe bulevardul Renașterii Naționale, între bulevardul Grigore Vieru și strada Circului.

Pe strada Sihastrului, între șoseaua Hîncești și strada Livădarilor, traficul va fi restricționat în perioada 28 septembrie – 30 octombrie, pentru lucrări de reparație.

Trafic închis temporar în centru

Pe 28 septembrie, între orele 08:30 și 15:00, traficul va fi suspendat pe strada Armenească, între bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Mitropolit Varlaam, precum și pe strada Mitropolit Varlaam, între strada Bulgară și strada Armenească.

Șoferii sunt îndemnați să evite străzile afectate și să respecte regulile de circulație.