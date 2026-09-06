Atenție, șoferi! Circulația rutieră pe strada Aleea Gării, pe tronsonul din fața Gării Feroviare Chișinău, va fi sistată temporar duminică, 6 septembrie. Măsura este necesară pentru desfășurarea filmărilor unor secvențe pentru pelicula „Blestemul Mariei Drăgan”.

Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, restricțiile vor fi aplicate în intervalul orelor 13:00–21:00. Traficul va fi oprit complet, pe perioade de aproximativ 5–10 minute, în timpul filmării dublelor.

În aceste intervale, transportul va fi redirecționat pe străzile adiacente.

Ordinea publică și securitatea circulației vor fi asigurate de reprezentanții Inspectoratului General al Poliției și ai Inspectoratului General al Carabinierilor.

Recomandări pentru șoferi

Conducătorii auto sunt îndemnați să evite zona, dacă deplasarea nu este urgentă, și să manifeste răbdare și disciplină în trafic.