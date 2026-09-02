Șoferii care circulă prin sectorul Buiucani al capitalei trebuie să țină cont de noi restricții de circulație. În perioada 3–8 septembrie, traficul rutier va fi sistat pe un tronson al străzii Eugen Coca, în contextul unor lucrări de reparație.

Potrivit poliției, în baza dispoziției emise de Primăria municipiului Chișinău, circulația rutieră va fi restricționată pe strada Eugen Coca, pe tronsonul cuprins între străzile Ion Creangă și Ion Neculce.

Măsura va fi aplicată în perioada 3–8 septembrie, pe durata desfășurării lucrărilor de reparație.

Poliția recomandă rute alternative

Autoritățile îi îndeamnă pe conducătorii auto să țină cont de restricțiile instituite și să evite, pe cât posibil, tronsonul afectat, pentru a preveni ambuteiajele și întârzierile în trafic.

Poliția recomandă șoferilor să respecte indicatoarele rutiere și indicațiile agenților de circulație, precum și să opteze pentru rute alternative pe durata lucrărilor.

Restricțiile sunt temporare și vor fi menținute până la finalizarea lucrărilor programate.