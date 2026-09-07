Șoferii care circulă pe șoseaua Hîncești din capitală trebuie să își planifice din timp traseul. Traficul rutier va fi suspendat integral, în această noapte, pe tronsonul cuprins între străzile Vasile Alecsandri și Vasili Dokuceaev.

Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, restricțiile vor fi instituite în seara zilei de 7 septembrie, de la ora 21:00, până pe 8 septembrie, la ora 05:30.

Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de aplicare a primului strat de asfalt pe acest tronson.

Transportul public va putea circula pe sectorul respectiv până la ora 22:30.

Patru rute de troleibuz își modifică itinerarele

După ora 22:30, itinerarele rutelor de troleibuz nr. 10, 13, 20 și 24 vor fi prescurtate, acestea urmând să circule doar până la Piața Pantelimon Halippa.

Pasagerii sunt îndemnați să țină cont de modificările temporare și să își ajusteze traseele în funcție de situația din trafic.

Șoferii, îndemnați să evite zona

Conducătorii auto sunt îndemnați să evite tronsonul afectat, dacă deplasarea prin zonă nu este necesară, și să aleagă rute alternative.

Autoritățile recomandă șoferilor să manifeste răbdare și disciplină în trafic și să respecte prevederile Regulamentului circulației rutiere pe durata lucrărilor.