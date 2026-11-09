Șoferii care circulă prin centrul capitalei trebuie să se pregătească pentru restricții de trafic. Circulația rutieră va fi suspendată pe o porțiune a străzii Ismail, în perioada 10–12 noiembrie, începând cu ora 9:00. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare a carosabilului.

Potrivit Primăriei Chișinău, restricțiile vor viza tronsonul cuprins între bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Mihail Kogălniceanu.

Mai multe rute de troleibuz vor circula pe trasee modificate

În perioada lucrărilor, transportul public va fi redirecționat.

Troleibuzele de pe rutele nr. 9 și 13, care circulă spre Telecentru, vor merge pe strada Ismail, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Vasile Alecsandri și șoseaua Hîncești. În sens invers, acestea vor circula pe strada Gheorghe Asachi, strada Vasile Alecsandri, strada Alexei Mateevici, strada Alexandru Pușkin, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, bulevardul Constantin Negruzzi, bulevardul Iuri Gagarin și strada Ismail.

Ruta de troleibuz nr. 17 va fi redirecționată de pe viaduct pe strada Ciuflea, bulevardul Constantin Negruzzi și bulevardul Iuri Gagarin.

Troleibuzul nr. 20, pe sensul de retur, va circula pe străzile Gheorghe Asachi, Vasile Alecsandri, Alexei Mateevici și Alexandru Pușkin, apoi pe bulevardele Ștefan cel Mare și Sfânt, Constantin Negruzzi și Iuri Gagarin.

Ruta nr. 36 va circula de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Tighina, strada Mihail Kogălniceanu, strada Ismail și strada Pan Halippa.

Ce se schimbă în circulația autobuzelor

Modificări vor fi operate și pentru mai multe rute de autobuz:

Autobuzele nr. 8 și 9 vor circula de pe strada Ismail pe strada București, strada Alexandru Pușkin și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, după care își vor continua traseele obișnuite.

Autobuzul nr. 11 va circula, în tur, pe strada București, strada Alexandru Pușkin, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Mihai Viteazul, strada Columna, strada Henri Coandă și strada Ion Creangă. Stația terminus va fi mutată temporar de pe strada Ismail pe strada Henri Coandă.

Ruta de autobuz nr. 23 va avea traseul scurtat până la Piața Ovidiu.

Primăria recomandă conducătorilor auto să evite, pe cât posibil, strada Ismail în perioada lucrărilor și să respecte indicațiile agenților de circulație.

Restricțiile vor fi aplicate zilnic, începând cu ora 9:00, în perioada 10–12 noiembrie.