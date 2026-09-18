Traficul rutier va fi suspendat integral pe strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei, pe tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava. Restricțiile vor fi valabile în perioada 19 septembrie, ora 21:00 – 20 septembrie, ora 09:00.

Măsura a fost instituită în legătură cu executarea unor lucrări de reparație curentă pe strada Meșterul Manole.

Trei rute de transport public vor circula modificat

În perioada restricțiilor, circulația transportului public va fi modificată.

Traseul rutei de troleibuz numărul 13 va fi scurtat până la strada Uzinelor, unde va fi organizat terenul tehnologic.

Totodată, ruta de troleibuz numărul 21 va fi redirecționată până la bulevardul Mircea cel Bătrân, pe terenul tehnologic.

Și ruta de autobuz nr. 23 va circula modificat. În direcția tur, autobuzul va circula pe traseul stabilit, iar în direcția retur, de pe strada Vadul lui Vodă va circula pe străzile Maria Drăgan, Ciocana și Meșterul Manole, după care își va continua traseul obișnuit.

Conducătorii auto, îndemnați să evite zona

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să evite zona, dacă deplasarea prin acest sector nu este strict necesară, și să manifeste răbdare și disciplină în trafic, respectând Regulamentul circulației rutiere.