Traficul rutier va fi suspendat integral pe o porțiune a străzii Meșterul Manole, în noaptea de 11 spre 12 septembrie. Măsura este necesară pentru efectuarea lucrărilor de reparație curentă a străzii și va afecta inclusiv circulația transportului public.

Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, circulația rutieră va fi sistată pe tronsonul străzii Meșterul Manole cuprins între străzile Sargidava și Ciocana.

Restricția va fi aplicată pe 11 septembrie, de la ora 21:00, până pe 12 septembrie, la ora 05:00. Transportul public va putea circula pe acest tronson până la ora 23:00.

Mai multe rute de troleibuz vor fi scurtate

Din cauza lucrărilor, începând cu ora 21:30, traseele rutelor de troleibuz nr. 7, 9, 12, 13, 21, 23, 24, 25 și 26 vor fi scurtate.

Totodată, va fi modificat itinerarul rutei de autobuz nr. 23.

La tur, autobuzul va circula pe traseul stabilit, iar la retur va circula de pe strada Meșterul Manole pe străzile Vadul lui Vodă, Maria Drăgan, Ciocana și Meșterul Manole, după care își va continua deplasarea pe traseul obișnuit.

Șoferii sunt îndemnați să evite zona

Primăria le recomandă conducătorilor auto să ocolească zona restricționată, dacă deplasarea prin acest sector nu este necesară.

Șoferii sunt îndemnați să manifeste răbdare și disciplină în trafic și să respecte Regulamentul circulației rutiere pe durata lucrărilor.