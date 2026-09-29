Traficul rutier va fi suspendat integral, în următoarele două nopți, pe strada Meșterul Manole din Chișinău, pe tronsonul cuprins între străzile Petrodava și Maria Drăgan. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de reparație curentă.

Potrivit Primăriei Chișinău, restricțiile vor fi instituite în două etape: în noaptea de 29 spre 30 septembrie, între orele 21:00 și 06:00, și în noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie, în același interval.

Transportul public, modificat după ora 21:30

Până la ora 21:30, circulația transportului public va fi asigurată. Ulterior, rutele din zonă vor circula după un traseu modificat.

Ruta de troleibuz nr. 13 va fi prescurtată până la strada Uzinelor, unde va avea loc întoarcerea pe terenul tehnologic.

Ruta de troleibuz nr. 21 va fi redirecționată până la bulevardul Mircea cel Bătrân, pe terenul tehnologic.

Și ruta de autobuz nr. 23 va circula modificat. La tur, autobuzul va urma traseul stabilit, iar la retur va circula de pe strada Vadul lui Vodă pe străzile Maria Drăgan și Voluntarilor, după care își va continua traseul obișnuit.

Șoferii sunt îndemnați să evite zona

Primăria le recomandă conducătorilor auto să ocolească zona restricționată, dacă deplasarea prin acest sector nu este necesară, și să manifeste răbdare și disciplină în trafic.

Autoritățile le reamintesc șoferilor să respecte Regulamentul circulației rutiere pe durata lucrărilor.