Traficul rutier pe strada Sarmizegetusa, tronsonul cuprins între bulevardul Cuza-Vodă și strada Burebista, în perioada 13.07.2026-03.08.2026, va fi suspendat parțial în legătură cu lucrări de reparație. Totodată, în aceeași perioadă se suspendă parțial traficul rutier pe șoseaua Muncești, tronsonul cuprins între străzile Arca Moldovei și Băcioii Noi.

Potrivit primăriei, în perioada 14.07.2026-12.08.2026 se suspendă traficul rutier pe strada Florilor, dar și pe strada Vadul lui Vodă, tronsonul cuprins între străzile Meșterul Manole și Nicolae Milescu-Spătaru și pe strada Ginta Latină, tronsonul cuprins între bulevardul Mircea cel Bătrân și strada Nicolae Milescu-Spătaru,

Lucrările vor fi organizate pe etape, după cum urmează:

Etapa I: tronsonul cuprins între străzile Studenților și Matei Basarab, pe perioada 13.07.2026-19.07.2026;

Etapa II: tronsonul cuprins între străzile Matei Basarab și Miron Costin, pe perioada 20.07.2026-27.07.2026;

Etapa III: tronsonul cuprins între străzile Miron Costin și Bogdan Voievod, pe perioada 28.07.2026-09.08.2026.

Conducătorii auto sunt îndemnaţi să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere.