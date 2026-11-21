Șoferii din Chișinău trebuie să țină cont de mai multe restricții de circulație în perioada 21 noiembrie - 6 decembrie 2026. Primăria capitalei anunță suspendarea totală sau parțială a traficului rutier pe mai multe străzi, în contextul lucrărilor de reabilitare a carosabilului.

Cea mai importantă restricție vizează bulevardul Dimitrie Cantemir, unde circulația rutieră va fi sistată integral în perioada 21 noiembrie, ora 09:00 – 22 noiembrie, ora 23:00. Măsura este necesară pentru aplicarea stratului superior de beton asfaltic.

În acest interval, mai multe rute de transport public vor circula pe trasee modificate:

Troleibuzele nr. 17 și 20: la tur, vor circula de pe strada Ismail pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, bulevardul Constantin Negruzzi și bulevardul Iuri Gagarin, după care vor reveni pe traseul obișnuit. La retur, vor circula conform itinerarului stabilit.

Troleibuzul nr. 37: la retur, va circula de pe strada Ismail pe strada Albișoara și bulevardul Constantin Negruzzi. La tur, traseul rămâne neschimbat.

Autobuzele nr. 11, 18, 18A, 18B, 33, 44 și 49: la tur, vor circula de pe strada Ismail pe strada Albișoara și bulevardul Iuri Gagarin, continuând ulterior pe traseele obișnuite. La retur, itinerarele rămân neschimbate.

Tot în zilele de 21 și 22 noiembrie sunt planificate lucrări de asfaltare pe strada Lev Tolstoi, pe tronsonul cuprins între străzile Pan Halippa și București, precum și pe strada Columna, între străzile Mihai Viteazul și Henri Coandă.

Alte restricții vor fi instituite în perioada 23 noiembrie – 6 decembrie, pe strada Sihastrului din orașul Codru. Traficul rutier va fi suspendat pe două tronsoane: între străzile Haiducilor și Vlad Țepeș, respectiv între străzile Vlad Țepeș și Livădarilor. Accesul transportului public va fi permis.

Potrivit primăriei, restricțiile sunt necesare pentru executarea lucrărilor de reparație a străzii Sihastrului.

Recomandări către șoferi

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite, pe cât posibil, zonele afectate, să aleagă rute alternative și să respecte regulile de circulație pentru a preveni ambuteiajele.