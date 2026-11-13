Traficul rutier va fi suspendat în totalitate pe strada Ismail din Chișinău, începând de sâmbătă, 14 noiembrie, ora 00:00, până luni, 16 noiembrie, ora 05:00. Restricțiile vor fi instituite pentru executarea lucrărilor de asfaltare a carosabilului.

Potrivit Primăriei Chișinău, circulația va fi sistată pe două tronsoane: între străzile Mihail Kogălniceanu și 31 August 1989, precum și între bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Albișoara.

Mai multe rute de troleibuz vor circula pe trasee modificate

Pe durata lucrărilor, vor fi redirecționate troleibuzele de pe rutele nr. 9, 13, 17, 20, 28, 34 și 36. Totodată, ruta nr. 37 va fi scurtată până la sensul giratoriu de la intersecția străzilor Uzinelor, Vadul lui Vodă, T. Vladimirescu și Ismail.

Și mai multe rute de autobuz vor fi afectate

Modificări vor fi operate și în circulația autobuzelor. Rutele nr. 9 și 11 vor circula pe trasee modificate, iar rutele nr. 23 și 65 vor fi scurtate până la Piața Ovidiu.

De asemenea, vor fi stabilite stații tehnologice și trasee temporare pentru autobuzele de pe rutele nr. 18, 18A, 18B, 33, 44 și 49, precum și pentru cele de pe rutele nr. 24, 31, 38 și 39.

Șoferii sunt îndemnați să evite strada Ismail

Autoritățile municipale recomandă conducătorilor auto să evite, pe cât posibil, strada Ismail în perioada desfășurării lucrărilor și să respecte indicațiile agenților de circulație.