Un șofer de 29 de ani s-a ales cu un dosar după ce ar fi ignorat indicatorul „Acces interzis” și nu a oprit la somațiile polițiștilor. Cazul a avut loc pe străzile din sectorul Ciocana al capitalei.

Potrivit poliției, angajații INSP aflați în serviciu au observat, pe strada Varnița, un automobil de marca Skoda care circula încălcând indicatorul rutier „Acces interzis”.

A fost urmărit pe mai multe străzi

Inspectorii i-au cerut șoferului să oprească, însă acesta și-a continuat deplasarea. Polițiștii au pornit după automobil, iar urmărirea a continuat pe străzile Vadul lui Vodă, Meșterul Manole, Voluntarilor și Maria Drăgan.

În cele din urmă, automobilul a fost oprit pe strada Meșterul Manole. La volan se afla un bărbat de 29 de ani.

Acesta a fost escortat la Dispensarul Republican de Narcologie pentru prelevarea probelor biologice.

Pentru încălcările constatate, șoferul a fost documentat, iar materialele cazului au fost transmise în instanță. Poliția recomandă aplicarea sancțiunii de privare a dreptului de a conduce pentru o perioadă de la șase luni până la un an.