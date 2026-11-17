Un tânăr moldovean de 20 de ani a murit, după ce a fost lovit de un tren, ieri, într-o localitate din Italia. Acesta a vrut să ajungă mai repede acasă și a ales să scurteze drumul, traversând calea ferată.

Potrivit presei italiene, totul s-a întâmplat ieri, în jurul orei 18:00, în localitatea Casteggio, provincia Pavia.

Tânărul locuia în apropierea locului tragediei împreună cu soția sa, în vârstă de 21 de ani. Acesta ar fi traversat liniile de cale ferată printr-un loc nepermis, fără să observe trenul care se apropia.

La fața locului au intervenit echipajele de salvare, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. La intervenție au participat și carabinierii din Voghera.

Ipoteza unui suicid, exclusă de anchetatori

Inițial, anchetatorii au luat în calcul ipoteza unei sinucideri, însă aceasta a fost ulterior exclusă. Potrivit primelor reconstituiri, tânărul ar fi încercat să scurteze drumul spre casă.

Soția victimei a ajuns la locul accidentului și l-a identificat. Poliția continuă să investigheze cazul.