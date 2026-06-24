Un bărbat și-a pierdut viața, iar alte patru persoane au ajuns la spital în urma unui grav accident rutier produs în după-amiaza zilei de astăzi pe traseul M1, în apropierea localității Zăicana din raionul Criuleni.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, accidentul s-a produs în jurul orei 15:20. Șoferul unui automobil de marca Toyota ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei excesive, iar mașina s-a răsturnat în afara carosabilului.

Impactul a fost fatal pentru unul dintre pasageri, care a decedat pe loc până la sosirea echipajelor de intervenție. Alte patru persoane au suferit diverse traumatisme și au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Autoritățile precizează că toate persoanele implicate în accident sunt cetățeni ai Statului Israel.

La fața locului au intervenit polițiștii și echipele medicale, care au acordat ajutor victimelor și au demarat cercetările necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii tragediei.

Tragedie în raionul Criuleni/ Poliția