Un copil de 13 ani a murit pe patul de spital după ce a fost lovit de un automobil pe un drum din raionul Leova.

Potrivit informațiilor preliminare, în accident au fost implicate un automobil de model Citroen și bicicleta condusă de copil, care ar fi ieșit pe carosabil de pe un drum secundar.

În urma impactului, copilul a suferit traumatisme grave și a fost transportat de urgență la Spitalul Raional Leova, însă medicii nu au mai putut salva viața acestuia, decesul fiind constatat la scurt timp după internare.

Șoferul automobilului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Poliția continuă investigațiile.

Accident tragic Leova/ Poliția