Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs în satul Domulgeni, raionul Florești. Șoferul automobilului implicat ar fi fugit de la locul accidentului.

Potrivit informațiilor preliminare, polițiștii din Florești au fost alertați în jurul orei 00:39, după ce tânărul a fost găsit cu multiple traumatisme pe drum. Acesta ar fi fost lovit de un automobil, al cărui conducător auto a plecat de la locul impactului.

La locul incidentului a intervenit un echipaj medical, care a preluat victima și a transportat-o la Spitalul Raional Florești. În pofida intervenției medicilor, tânărul, originar din raionul Rezina, a decedat la scurt timp din cauza traumatismelor suferite.

Polițiștii caută șoferul

Între timp, polițiștii întreprind măsuri pentru identificarea automobilului implicat și a conducătorului auto care a părăsit locul accidentului.