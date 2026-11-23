Un bărbat de 60 de ani a murit într-un incendiu izbucnit în dimineața zilei de 23 noiembrie, la o casă de vacanță din satul Caragaș, din stânga Nistrului. Trupul carbonizat al acestuia a fost găsit de pompieri într-una dintre camere, pe pat. Preliminar, focul ar fi pornit după ce bărbatul ar fi adormit cu o țigară nestinsă.

Potrivit informațiilor publicate de presa din regiune, o vecină a observat dimineața fum ieșind pe ferestrele locuinței și a sunat la Serviciul 101.

La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri din Slobozia. Salvatorii au intrat în locuință echipați cu aparate de respirat cu aer comprimat și au început stingerea flăcărilor.

În timpul cercetării încăperilor, pompierii au descoperit pe pat trupul carbonizat al proprietarului, un bărbat în vârstă de 60 de ani.

Ar fi adormit cu țigara aprinsă

Potrivit vecinilor, bărbatul obișnuia să consume alcool și să fumeze. Versiunea preliminară este că acesta ar fi adormit cu o țigară nestinsă, iar hainele i-ar fi luat foc.