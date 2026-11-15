Accident mortal în localitatea Congaz, din UTA Găgăuzia. O femeie de 59 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un automobil în timp ce traversa neregulamentar strada. Tragedia s-a produs în jurul orei 12:00, iar victima a murit până la sosirea medicilor.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, organele de drept din Comrat au fost alertați în jurul orei 12:00 despre producerea unui accident rutier cu implicarea unui pieton, în localitatea Congaz.

Din primele cercetări, femeia de 59 de ani traversa strada într-un loc nepermis, moment în care a fost lovită de un automobil de model VW Jetta, condus de un bărbat în vârstă de 31 de ani.

A fost inițiată o cauză penală

În urma impactului, femeia a suferit traumatisme incompatibile cu viața și a decedat la fața locului.

Poliția a inițiat o cauză penală.