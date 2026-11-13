Un incendiu izbucnit într-o locuință de pe strada Alba Iulia s-a soldat cu decesul unei femei de 64 de ani. Cadavrul parțial carbonizat al proprietarei a fost depistat de salvatori în interiorul încăperii în care s-a produs incendiul.

Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, apelul privind izbucnirea incendiului a fost recepționat pe 12 noiembrie, la ora 17:19.

Flăcările au cuprins o locuință cu un singur nivel, cu suprafața totală de 48 de metri pătrați, situată pe strada Alba Iulia. În urma incendiului, au fost distruse bunurile materiale dintr-o cameră cu suprafața de aproximativ nouă metri pătrați.

Două echipaje de salvatori și pompieri au intervenit

Pentru stingerea focului au intervenit două echipe de salvatori și pompieri. În timpul operațiunilor de lichidare a incendiului, aceștia au descoperit în interiorul camerei afectate cadavrul parțial carbonizat al proprietarei, o femeie de 64 de ani.

Cauza incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.