Un adolescent de 16 ani a murit după ce ar fi căzut de la etajul nouă al unui bloc de locuit din orașul Bălți. Vecinii sunt îngroziți de cele întâmplate și spun că în timpul nopții au auzit un zgomot puternic. Poliția investighează cazul.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție ne-au comunicat că totul s-a întâmplat în noaptea de 8 septembrie, în jurul orei 00:15. Un adolescent de 16 ani ar fi căzut de la etajul 9 al unui bloc de locuințe de pe strada Conev din municipiul Bălți.

La locul tragediei au intervenit polițiștii și alte servicii specializate. În urma examinării, a fost constatat decesul.

Ce spun vecinii despre tragedie

Vecinii spun că sunt îngroziți de această tragedie. Aceștia confirmă că au auzit noaptea un zgomot puternic și s-au speriat să se apropie.

„Noaptea am auzit o bubuitură, am crezut că ceva s-a întâmplat afară, nici în cap nu mi-o dat”.

„Unde în jurul orei 00:00, eu locuiesc la etajul 2, ceva a căzut foarte puternic, dar m-am speriat să mă apropii. M-am speriat foarte tare, a fost o pălitură foarte puternică, parcă ceva a exploadat”.

„Era un băiat bun, liniștit, familia la fel este liniștită, tata lucrează, mama este educatoare”.

Poliția a inițiat o anchetă. A fost dispusă expertiza medico-legală, iar alte acțiuni de urmărire penală sunt în desfășurare.

Sursă video: TV Nord