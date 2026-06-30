Un copil de doar un an și opt luni a murit după ce a fost găsit inconștient într-un bazin cu apă din curtea locuinței. Tragedia s-a produs în după-amiaza zilei de 28 iunie, la Cimișlia.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție ne-au comunicat că micuțul a fost găsit fără cunoștință în bazinul cu apă.

La intervenție au fost solicitați polițiștii și un echipaj medical. Deși medicii au încercat să-l resusciteze, viața copilului nu a mai putut fi salvată.

Poliția desfășoară cercetări pentru a stabili cum s-a produs tragedia.