Accident mortal la Nisporeni. Un bărbat de 66 de ani a decedat după ce a fost lovit de o mașină. Tragedia s-a produs ieri la Nisporeni, iar autoritățile investighează toate detaliile impactului.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs pe 27 septembrie, în jurul orei 17:00. Un tânăr de 22 de ani, aflat la volanul unui automobil a lovit bărbatul, care se afla pe partea carosabilă, în apropierea bordurii.

În urma impactului, victima a decedat pe loc.

Tânărul nu a consumat alcool

Șoferul a fost supus testării alcoolscopice, iar rezultatul a fost negativ.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

O femeie, lovită de o mașină la Basarabeasca

Un alt accident mortal s-a produs recent în sudul țării. Pe 16 septembrie, o femeie de 64 de ani a fost lovită mortal de un automobil în satul Sadaclia, raionul Basarabeasca. Momentul impactului a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar imaginile au ajuns ulterior pe rețelele de socializare.

După accident, șoferul a părăsit locul faptei, iar victima a fost găsită de un trecător, care a alertat Poliția. La o zi după tragedie, autoritățile au identificat conducătorul auto. Este vorba despre un tânăr de 26 de ani, care s-a prezentat benevol la Poliție și a fost reținut pentru 72 de ore.

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