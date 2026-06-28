Tragedie la Vulcănești. Un motociclist a murit, iar doi pasageri au ajuns la spital, după ce motocicleta pe care se aflau s-a izbit într-un copac

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Un bărbat de 43 de ani a murit, iar doi pasageri au ajuns la spital, după ce motocicleta pe care se aflau s-a izbit într-un copac, astăzi, într-un sat din Vulcănești. Daniela Frunză Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în jurul orei 18:00, în satul Etulia. Bărbatul a pierdut controlul vehiculului într-o curbă și s-a izbit într-un copac pe acostament. Motocicleta nu era înmatriculată. În urma impactului, motociclistul a suferit traumatisme grave și a decedat ulterior în secția de terapie intensivă. Cei doi pasageri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Toate circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite.