Un adolescent de 13 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat în râul Nistru. Tragedia s-a produs pe o plajă neautorizată din stânga Nistrului, unde scăldatul este interzis. Un alt copil, care intrase în apă împreună cu victima și a început, la rândul său, să se înece, a fost salvat de un bărbat aflat pe mal împreună cu familia.

Potrivit miliției transnistrene, tragedia s-a întâmplat în după-amiaza zilei de 7 august, la Tighina. Doi adolescenți au venit la râu fără a fi însoțiți de părinți și au intrat în apă într-o zonă în care scăldatul este interzis, deși erau amplasate panouri de avertizare.

Observați de un bărbat

La un moment dat, ambii au început să se înece. Un bărbat care se afla pe mal împreună cu familia sa a observat incidentul și a reușit să îl salveze pe unul dintre copii. Celălalt adolescent de 13 ani a dispărut sub apă.

Scafandrii și salvatorii au intervenit pentru căutarea copilului, iar trupul acestuia a fost găsit ulterior în apropierea satului Merenești.

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