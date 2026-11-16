Un moldovean de 36 de ani a fost lovit mortal, acum două zile, pe o șosea din Italia de un autoturism care venea din sens opus. Tragedia s-a întâmplat în timp ce bărbatul din propriul automobil pentru a discuta cu un alt șofer.

Potrivit presei locale, accidentul s-a produs în jurul orei 20:00, în dreptul localității Libiola, din comuna Serravalle a Po.

Potrivit carabinierilor italieni, victima se deplasa spre Ostiglia fiind la volanul unui Audi A4. Acesta ar fi fost oprit pentru a discuta cu șoferul unei mașini Ford în care se afla și un pasager român de 52 de ani.

La volanul Ford-ului se afla un bărbat de 32 de ani. Mașina care l-a lovit pe Valeriu, în schimb, era un Fiat, condus de un bărbat de 85 de ani din zonă. Impactul s-a produs pe un tronson slab iluminat.

La locul accidentului au ajuns o ambulanță, iar medicii au putut doar constata decesul.

Verificările continuă pentru a stabili cu exactitate cauza accidentului.

Bărbatul locuia în Sustinente, provincia italiană Mantova. Urma să-și sărbătorească ziua de naștere pe 28 noiembrie și, conform profilului său Facebook, era originar din Chișinău.