Transport ilegal de persoane și mărfuri, camioane supraîncărcate, curse efectuate fără respectarea orarului și mașini fără revizie tehnică. Sunt doar câteva dintre neregulile depistate de inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) în urma controalelor desfășurate în luna octombrie pe drumurile din Republica Moldova. În total, au fost constatate 160 de abateri, iar sancțiunile aplicate au depășit 714.000 de lei.

Potrivit ANTA, verificările au avut loc atât pe drumurile publice din țară, cât și la sediile companiilor de transport. Acțiunile au avut drept scop combaterea transportului ilegal și verificarea respectării normelor de siguranță.

Cele mai multe încălcări au vizat transportul de pasageri și mărfuri

Din totalul abaterilor constatate, 80 au fost legate de nerespectarea regulilor privind transportul pasagerilor și mărfurilor. Inspectorii au depistat cazuri în care șoferii nu aveau documentele obligatorii, transportau încărcături peste limita admisă sau nu respectau traseele și orarele stabilite. Au fost înregistrate și încălcări ale regulilor privind timpul de conducere și odihnă al șoferilor.

Pentru aceste nereguli au fost aplicate sancțiuni în valoare de 202.000 de lei.

Transportatorii care activau ilegal, amendați cu peste 400.000 de lei

Alte 45 de încălcări au fost constatate în cazul transportatorilor care prestau servicii fără înregistrarea necesară. În această categorie au fost incluși atât cei care transportau ilegal pasageri și mărfuri, cât și taximetriștii care nu aveau dotările obligatorii prevăzute de lege.

Amenzile aplicate pentru aceste abateri au însumat 415.000 de lei.

Încălcări și în cazul transportului agabaritic și al mărfurilor periculoase

Inspectorii ANTA au mai documentat 20 de cazuri de nerespectare a regulilor privind transportul încărcăturilor agabaritice, supragrele sau al mărfurilor periculoase. Unele dintre acestea erau transportate fără documentele necesare. Valoarea sancțiunilor aplicate a ajuns la 63.900 de lei.

În alte 15 cazuri, au fost depistate mașini puse în circulație fără inspecția tehnică periodică. De asemenea, unii transportatori nu eliberau bilete sau bonuri fiscale și încălcau alte reguli privind prestarea serviciilor. Pentru aceste nereguli au fost aplicate amenzi de 33.375 de lei.

ANTA anunță că verificările vor continua în toată țara, cu scopul de a spori siguranța călătorilor și de a se asigura că transportatorii respectă legislația.