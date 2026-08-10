Transportatorii amenință cu proteste și cer autorităților să oprească un proiect prin care urmează să fie schimbate regulile din domeniul transportului rutier. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto susține că Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale transpune doar „pe hârtie” regulile europene și că noile prevederi ar putea afecta modul în care sunt gestionate rutele. Ministerul respinge acuzațiile și spune că, deocamdată, proiectul nu retrage și nu transferă autorizații și nu atribuie rute.

APOTA cere transpunerea integrală a legislației europene, în special a Regulamentului 1370/2007, și susține că proiectul Ministerului preia doar fragmente din actele UE.

„Noi dorim conținut, MIDR promovează ambalajul. Noi așteptăm schimbări, MIDR furnizează bife”, afirmă asociația.

APOTA îi acuză pe responsabilii din Ministerul Infrastructurii și ANTA de promovarea unor interese de grup și spune că va organiza proteste dacă proiectul nu va fi oprit.

Ministerul respinge acuzațiile și spune că proiectul este încă în consultare

„MIDR nu urmărește redistribuirea rutelor în beneficiul unor operatori și nu promovează interesele unei anumite companii”, se arată în reacția instituției pe Facebook.

Ministerul spune că documentele sunt încă „materiale de lucru supuse consultării” și „nu modifică programul de transport în vigoare, nu retrag și nu transferă autorizații, nu atribuie rute și nu desemnează operatori”.

MIDR mai precizează că Regulamentul 1370/2007 este în proces de elaborare și consultare, iar soluțiile finale vor fi discutate cu instituțiile europene.

Ce prevede Regulamentul 1370/2007

Regulamentul stabilește reguli pentru organizarea serviciilor publice de transport de pasageri, inclusiv modul în care sunt gestionate și atribuite serviciile către operatori. Scopul este ca oamenii să aibă acces la transport sigur, regulat și accesibil, inclusiv pe rutele care nu sunt profitabile pentru operatori.