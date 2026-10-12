Transportul public din municipiul Chișinău va circula în regim special pe 14 octombrie, când este sărbătorit Hramul orașului. Primăria municipiului Chișinău anunță restricții de circulație în centrul capitalei, iar mai multe rute de troleibuz și autobuz vor fi redirecționate pe străzile adiacente.

Potrivit autorităților municipale, circulația transportului va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Vasile Alecsandri și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, începând cu 13 octombrie, ora 21:00, până la 15 octombrie, ora 05:00.

De asemenea, circulația transportului la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Aleksandr Pușkin va fi sistată în data de 14 octombrie, între orele 05:00 și 05:00, în ziua următoare.

O altă restricție va fi instituită pe strada Maria Cebotari, pe tronsonul cuprins între străzile București și 31 August 1989. Circulația va fi sistată pe 14 octombrie, în intervalul orelor 16:00–21:00.

În perioada restricțiilor, transportul public care traversează centrul capitalei va fi redirecționat pe străzile adiacente.

Cum vor circula troleibuzele

Mai multe rute de troleibuz vor avea traseele modificate, iar unele vor fi scurtate.

Rutele numerele 1, 5 și 8 vor circula, la tur, de pe bulevardul Constantin Negruzzi pe strada Ciuflea, strada București, strada Alexei Șciusev, strada Mihai Viteazul, strada Columna, strada Henri Coandă și Piața Dimitrie Cantemir, după care vor continua pe traseele stabilite. La retur, acestea vor circula de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Alexei Șciusev, strada București, strada Ciuflea și bulevardul Constantin Negruzzi.

Ruta numărul 2 va fi redirecționată de pe strada Gheorghe Asachi pe strada Pantelimon Halippa, strada Ismail și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, după care va continua pe traseul stabilit.

Ruta numărul 4 va circula, la tur, de pe bulevardul Constantin Negruzzi pe strada Ciuflea și strada București. La retur, troleibuzul va fi redirecționat de pe strada Vasile Lupu pe strada Constantin Stere, strada Alexei Șciusev, strada București, strada Ciuflea și bulevardul Constantin Negruzzi.

Rutele numerele 7, 12, 16, 25 și 32 vor fi scurtate până la strada Columna.

Ruta numărul 10 își va păstra traseul stabilit la tur. La retur, troleibuzul va circula de pe strada Aleksandr Pușkin pe strada București, strada Alexei Șciusev, strada Mihai Viteazul, strada Petricani, Calea Orheiului, bulevardul Renașterii Naționale, strada Bogdan Voievod și bulevardul Moscova.

Totodată, va fi instituită ruta temporară de troleibuz numărul 10A, cu itinerarul bulevardul Moscova – strada Columna. La tur, aceasta va circula pe bulevardul Moscova, strada Kiev, strada Tudor Vladimirescu, bulevardul Renașterii Naționale, bulevardul Grigore Vieru, strada Constantin Tănase, strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și strada Columna. La retur, troleibuzul va circula pe strada Aleksandr Pușkin, strada Constantin Tănase, bulevardul Grigore Vieru, bulevardul Renașterii Naționale, strada Tudor Vladimirescu, strada Kiev și bulevardul Moscova.

Ruta numărul 22 va fi redirecționată, la tur, de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Alexei Șciusev, strada București și bulevardul Dacia. La retur, aceasta va circula de pe bulevardul Dacia pe strada București, strada Alexei Șciusev, strada Mihai Viteazul, strada Columna, strada Henri Coandă și Piața Dimitrie Cantemir.

Ruta numărul 24 va avea modificări la retur, urmând să circule de pe strada Aleksandr Pușkin pe strada București, strada Alexei Șciusev, strada Mihai Viteazul, strada Petricani, Calea Orheiului, bulevardul Renașterii Naționale, strada Bogdan Voievod și strada Alecu Russo, după care va continua pe traseul stabilit.

Ruta numărul 28 va circula, la retur, de pe strada București pe strada Alexei Șciusev, strada Mihai Viteazul, strada Petricani și Calea Orheiului, continuând ulterior pe traseul stabilit.

Ruta numărul 30 va fi modificată în ambele direcții. La tur, troleibuzul va circula de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, din intersecția cu strada Ismail, pe strada Ciuflea și bulevardul Dacia. La retur, acesta va circula de pe bulevardul Dacia pe strada București și strada Ismail.

Ruta numărul 34 va circula, la tur, de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Vasile Alecsandri, strada București, strada Alexei Șciusev, strada Mihai Viteazul, strada Columna, strada Henri Coandă și Piața Dimitrie Cantemir. La retur, troleibuzul va fi redirecționat de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Alexei Șciusev, strada București și strada Ciuflea.

Ruta numărul 36 va circula pe strada Gheorghe Asachi, strada Pantelimon Halippa, strada Ismail, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Vasile Alecsandri și șoseaua Hâncești, după care va continua pe traseul stabilit.

Modificări și pentru rutele de autobuz

Și mai multe rute de autobuz vor circula pe trasee modificate în perioada restricțiilor.

Ruta numărul 5 va circula, la tur, de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Armenească, strada Alexandru cel Bun și strada Aleksandr Pușkin, continuând pe traseul stabilit. La retur, autobuzul va fi redirecționat de pe strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni pe strada Columna, strada Vasile Alecsandri și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.

Ruta numărul 9 va circula, la tur, de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Alexei Șciusev, strada București și strada Tighina. La retur, traseul va fi modificat pe strada Vasile Alecsandri, strada București, strada Alexei Șciusev, strada Mihai Viteazul, strada Columna și strada Henri Coandă.

Ruta numărul 11 va fi redirecționată de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Vasile Alecsandri, strada București, strada Alexei Șciusev și din nou pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, după care va continua pe traseul stabilit.

Ruta numărul 14 va avea modificări la retur. Autobuzul va circula de pe strada Gheorghe Asachi pe strada Pantelimon Halippa, strada Ismail, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Vasile Alecsandri.

Ruta numărul 26 va circula, la tur, de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Sfatul Țării, strada Columna și strada Aleksandr Pușkin, după care va continua pe traseul stabilit. La retur, ruta va circula conform itinerarului obișnuit.

Ruta numărul 46 va fi redirecționată, la tur, de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Vasile Alecsandri, strada București și strada Alexei Șciusev, revenind ulterior pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. La retur, autobuzul va circula pe strada Alexei Șciusev, strada București și strada Ciuflea, după care va continua pe traseul stabilit.

Recomandări pentru șoferi

Autoritățile municipale îndeamnă conducătorii auto să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic și să respecte Regulamentul circulației rutiere.