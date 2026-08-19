Tranzitul cerealelor ucrainene prin Republica Moldova nu pune în pericol transporturile agricultorilor autohtoni și este, dimpotrivă, o oportunitate pentru Calea Ferată a Moldovei. Asta susțin premierul Vasile Tofan și ministrul Infrastructurii. Declarațiile vin după ce fermierii și-au exprimat îngrijorarea că facilitățile acordate mărfurilor ucrainene ar putea afecta piața internă și au cerut restricționarea tranzitului. Mâine, autoritățile vor avea o ședință cu agricultorii și instituțiile implicate pentru a clarifica situația.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Îngrijorările fermierilor, acum ele s-au amplificat în ce ține de transportul grânelor ucrainene. Acolo trebuie să recunosc că există destul de multă dezinformare. Cred că e important să comunicăm pe acest subiect. Încă o dată - este un mare câștig pentru noi că am obținut tranzitul acestor grâne ucrainene. Calea Ferată acum are o problemă de lipsă de cerere care este o problemă mult mai mare decât riscul de a avea prea multă cerere.”

Premierul Vasile Tofan spune că înțelegerea privind tranzitul mărfurilor ucrainene prin țara noastră, cu o reducere de 50%, este una avantajoasă.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Dacă reușim să contractăm toate aceste volume pe care sperăm să le trecem prin Moldova, pentru că concurăm cu pasajul de la Vadul Siret din România, aceasta va satisface cam 20% din cele 3 milioane de tone de marfă pe care ne-am dori să le trecem prin Moldova anul acesta. Și, foarte important, tariful pe care l-am dat la grânele ucrainene asumă că ei vor veni cu vagoanele lor. Ei vin cu vagoanele lor, noi le dăm doar infrastructura și locomotiva. Deci, este o tranzacție foarte avantajoasă pentru noi.”

Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, susține că tarifele pentru tranzitul cerealelor ucrainene au fost stabilite de Calea Ferată din Moldova și le consideră justificate de situația financiară a întreprinderii și de necesitatea menținerii locurilor de muncă.

Vladimir BOLEA, MINISTRUL INFRASTRUCTURII: „Căile Ferate ale Republicii Moldova au făcut calculele și au nevoie de venituri, pentru că avem 3 400 de angajați care trebuie să-și câștige existența. CFM prezintă mâine o să facă publică prezentarea acelor calcule. Ele nu sunt în nicio formă în detrimentul intereselor agenților economici din Republica Moldova.”

Declarațiile celor doi oficiali vin după ce agricultorii și-au exprimat îngrijorarea față de efectele tranzitului cerealelor ucrainene asupra pieței interne.

Asociația „Forța Fermierilor” susține că reducerea cu 50% a tarifului pentru transportul feroviar al mărfurilor ucrainene ar putea pune presiune pe prețurile cerealelor și oleaginoaselor moldovenești. Fermierii amenință cu proteste de amploare dacă până vineri nu vor exista progrese privind controlul tranzitului cerealelor, licențierea importurilor și TVA-ul pentru produsele agricole.

În acest context, Guvernul va organiza mâine o ședință extinsă cu fermierii, reprezentanții asociațiilor agricole, Ministerul Infrastructurii, Ministerul Agriculturii și Calea Ferată din Moldova.

Republica Moldova și Ucraina au ajuns săptămâna trecută la un acord privind transportarea mărfurilor ucrainene pe cale ferată.