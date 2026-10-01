Chișinăul nu riscă, în acest moment, să rămână fără apă din cauza debitului scăzut al Nistrului. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, susține că volumul de apă din râu este suficient pentru consumul capitalei, însă principala problemă este capacitatea infrastructurii de a capta apa în condițiile în care nivelul Nistrului continuă să scadă.

Potrivit ministrului, Chișinăul consumă zilnic între 170 și 200 de mii de metri cubi de apă, ceea ce înseamnă aproximativ doi metri cubi pe secundă. În același timp, chiar și în condițiile actuale, debitul Nistrului este de aproximativ 33 de metri cubi pe secundă.

Astfel, din punct de vedere al cantității de apă care curge prin albie, necesarul capitalei este acoperit. Riscul apare însă la captarea apei, în cazul în care nivelul râului va continua să scadă.

„Una dintre cele mai importante întrebări este: va fi suficientă apă în Nistru pentru Chișinău? Răspunsul este – da. Apă fizic este. Chișinăul consumă aproximativ 170-200 de mii de metri cubi de apă pe zi, adică în jur de 2 m³/s. Chiar și acum, când debitul Nistrului este extrem de scăzut, acesta este de aproximativ 33 m³/s”, a declarat Gheorghe Hajder.

Ministrul a precizat că, în acest context, autoritățile trebuie să se concentreze pe adaptarea infrastructurii de captare, astfel încât alimentarea capitalei să poată fi menținută și în cazul unui scenariu hidrologic mai dificil.

„Dacă vorbim strict de Chișinău, problema nu este volumul de apă, dar în capacitatea stației de a o capta”, a explicat ministrul Mediului.

Hajder susține că sunt necesare intervenții tehnice și o mobilizare comună a autorităților pentru ca infrastructura să poată funcționa și la niveluri mai mici ale Nistrului.

„Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu”, a mai spus ministrul.

Problema debitului Nistrului s-a accentuat în ultimele luni, pe fondul secetei și al nivelului scăzut al apei. Autoritățile monitorizează situația și caută soluții pentru a preveni eventualele dificultăți în alimentarea cu apă a capitalei, în cazul în care nivelul râului va continua să scadă.

Republica Moldova, sub stare de urgență

Republica Moldova a intrat pe 26 septembrie în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Asta în timp ce nivelul apei în Nistru scade alarmant, iar lipsa precipitațiilor din Ucraina se resimte tot mai mult și în țara noastră.

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Situația de la Cosăuți

Cu o zi mai târziu, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a inspectat stația de captare de la Cosăuți și mai multe sectoare ale Nistrului din nordul țării. La Cosăuți, acesta a anunțat că nivelul apei scăzuse cu aproximativ 10–15 centimetri, dar a precizat că, la acel moment, nu exista pericol pentru alimentarea cu apă a municipiului Bălți și a altor localități din nord, întrucât pompele sunt amplasate la peste 1,5 metri adâncime.

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