Apărătorii drepturilor animalelor au ieșit din nou la protest, nemulțumiți că, în cele două luni de la ultima acțiune, autoritățile nu au întreprins măsuri concrete. Protestatarii cer intervenții imediate pentru protejarea animalelor fără stăpân și nu vor ca soluțiile să fie amânate până la intrarea în vigoare a noii legi, peste un an. Aceștia cer pedepse mai dure pentru cruzimea față de animale, sterilizare obligatorie și crearea unui departament național responsabil de acest domeniu.

La două luni de la protestul din august, apărătorii drepturilor animalelor s-au adunat din nou în fața Guvernului, nemulțumiți de lipsa unei reacții din partea autorităților.

„Noi vedem că atitudinea față de animale este plină de cruzime. Noi am venit astăzi anume pentru a ajunge la Guvern și a le transmite acest mesaj că trebuie să oprim cruzimea față de animale.”

„Situația este gravă pentru că nu sunt legi. Oricât noi nu am ieși și oricât noi nu am face, fără o lege bine pusă la punct n-o să facem nimic.”

„Fiecare primărie trebuie să facă un recensământ al animalelor, oamenii să aibă posibilitatea să le sterilizeze, pentru că serviciile veterinare sunt la fel de scumpe ca cele umane, iar o sterizilare costă 1-2 mii de lei.”

Activiștii spun că nu vor să aștepte până în 2027, când va intra în vigoare noua lege privind protecția animalelor. Până atunci, susțin ei, cazurile de cruzime și abandon continuă, iar animalele rămân fără protecție.

Carl LUGANOV, ORGANIZATOR: „Au trecut două luni, dar noi vedem foarte multe cazuri de cruzime, inclusiv cazul grav cu barza neagră, din Cartea Roșie, iar acum două zile a fost împușcat un câine. În fiecare zi vedem că situația nu se schimbă, iar noi vrem schimbări.”

Protestul a avut loc în timpul ședinței Guvernului. Ca reacție Ministrul de Interne a prezizat că pedepsele sunt aplicate, iar mai multe înăspriri ale legii vor fi valabile din toamna viitoare.

Daniella MISAIL-NICHITIN, MINISTRU DE INTERNE: „Protestatarii cer ca poliția să investigheze mai serios cazurile de cruzime față de animale, iar pentru faptele grave, pedeapsa să poată ajunge până la șapte ani de închisoare. Ei cer și programe naționale de sterilizare, campanii de informare, în special în sate, precum și crearea unui Departament Național pentru Protecția și Gestionarea Animalelor.”