Trecem la ora de iarnă, la noapte. Dormim cu o oră mai mult, dar se va întuneca mai devreme. Dacă pentru unii este un motiv de bucurie, alții spun că schimbarea le afectează starea de sănătate și rutina zilnică. Somnologii avertizează că organismul are nevoie de timp pentru a se adapta noului program și vin cu recomandări pentru a trece mai ușor peste această perioadă.

O oră în plus de somn nu înseamnă neapărat și mai multă odihnă. Schimbarea orei ne poate influența rutina zilnică, totuși, părerile oamenilor sunt împărțite. Tinerii spun că schimbarea orei nu îi afectează și privesc această modificare cu optimism.

„Sigur că ne bucurăm. Mereu este bine să dormim mai mult, mai ales pentru noi, tinerii. Este foarte plăcut că o să dormim mai mult.”

„De fapt, pentru mine, schimbarea orei nu prea influențează. Foarte bine că va fi cu o oră mai mult. Eu voi dormi, mă voi odihni puțin, dar în rest nu este nimic deosebit pentru mine.”

Cei mai în vârstă nu privesc cu ochi buni schimbarea orei. Chiar dacă vor dormi cu o oră mai mult, spun că se confruntă de fiecare dată cu probleme de sănătate. În plus, faptul că se întunecă mai devreme le dă peste cap planurile.

„Ne afectează deoarece suferim de multe boli cronice și se acomodează organismul cu o oră. Sunt schimbări diferite care ne afectează.”

„Ieșim noaptea și venim noaptea acasă și nu vedem ziua aproape deloc.”

„-Eu cred că pentru noi, maturii, și pentru copii e greu, mai bine să fie cum a fost odată.

-Chiar dacă dormiți cu o oră mai mult, oricum simțiți oboseala?

-Este, este oboseală.”

Unii își doresc ca schimbarea orei să fie eliminată definitiv.

„Nu pot să spun cât este acest lucru de actual deja și dacă funcționează asta, cum funcționa cu 20-30 de ani în urmă. Cât este asta de rezonabil?”

Somnologii avertizează că schimbarea orei ne afectează organismul chiar și atunci când trecem la ora de iarnă, deși aceasta este considerată mai ușor de suportat decât trecerea la ora de vară.

Adrian LUPUȘOR, SOMNOLOG: „Se resimte cel mai simplu cu o oboseală, cu o stare de neclaritate mentală, dar se ajunge și până la complicații mai grave, cum ar fi și accidente în timpul conducerii automobilelor, ori persoanele care au anumiți factori de risc, inclusiv pot să genereze și un infarct sau un AVC, ca urmare a acestei adaptări”.

Efectele schimbării orei sunt resimțite mai ales de persoanele în vârstă și de cele cu probleme de sănătate. Acestea apar din cauza dereglării temporare a ritmului biologic.

Adrian LUPUȘOR, SOMNOLOG: „Avem extraordinar de multe celule și procese care decurg în paralel și acestea trebuie cumva sincronizate și dacă pe exterior e vorba de o oră, pe interior avem miliarde de procese care trebuie de resincronizat”.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Pentru a ne adapta mai ușor la schimbarea orei, specialiștii recomandă să respectăm un program regulat de somn și să ne expunem la lumină naturală dimineața. Totodată, este bine să reducem timpul petrecut în fața ecranelor înainte de culcare și să evităm somnul prelungit în timpul zilei. Dacă este necesar, ne putem ajusta treptat ora de culcare, pentru a ne obișnui mai ușor cu noul program.”

Cum ne adaptăm la schimbarea orei?

-Păstrați un program regulat de somn.

-Ieșiți la lumină naturală dimineața.

-Reduceți utilizarea ecranelor înainte de culcare.

-Evitați somnul de zi prelungit.

-Ajustați treptat ora de culcare, dacă este necesar.

Mai multe țări, printre care Turcia, Rusia, China și India, au renunțat la schimbarea sezonieră a orei. În Republica Moldova, deși propunerea a fost făcută în 2021, autoritățile așteaptă o decizie comună la nivelul UE.