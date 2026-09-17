Trei arme au fost ridicate de la persoanele bănuite în cazul celor cinci păsări protejate împușcate la Rîșcani. Ministerul Mediului anunță că prejudiciul calculat în acest caz depășește pragul contravențional, iar ancheta continuă.

Potrivit Ministerului, armele au fost ridicate în urma sesizării Inspectoratului pentru Protecția Mediului.

Instituția precizează că va monitoriza evoluția anchetei pentru ca aceasta să fie dusă până la capăt.

Cazul, făcut public ieri

Cinci păsări din specii protejate au fost găsite moarte într-o singură zi, pe malul unui lac din apropierea satului Pîrjota, raionul Rîșcani. Printre acestea se afla și un cocostârc negru monitorizat prin GPS, care se afla în prima sa migrație spre Africa.

În aceeași zonă au fost găsite patru exemplare de lopătar, specie inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova.

Poliția a deschis anterior un dosar penal în acest caz. Examinările efectuate asupra păsărilor au arătat că acestea au fost împușcate cu alice.

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