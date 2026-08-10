Trei cetățeni ai Turciei, cu vârste de 37, 44 și 60 de ani, au fost expulzați din Republica Moldova pentru încălcarea regulilor de ședere. Măsura a fost pusă în aplicare în acest weekend.

Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, cei trei au fost plasați în custodie publică la Centrul de plasament temporar al străinilor, în baza unor hotărâri ale instanțelor de judecată.

Instanțele au dispus expulzarea acestora și le-au interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova timp de cinci ani.

Cetățenii străini trebuie să respecte regimul de ședere

Autoritățile avertizează că încălcarea regulilor de ședere poate atrage sancțiuni, inclusiv expulzarea și interdicția de a intra în țară.

Cinci cetățeni ai Uzbekistanului, urmează să fie îndepărtați din Republica Moldova

În urmă cu aproape o săptămână, autoritățile au depistat, în municipiul Comrat, mai mulți cetățeni străini care munceau ilegal pe un șantier de construcții. În urma verificărilor, acestora le-au fost emise decizii de returnare.

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