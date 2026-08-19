Trei cetățeni străini au fost depistați cu încălcări ale legislației privind regimul de ședere și munca în Republica Moldova. Cazurile au fost documentate astăzi, 19 august, în urma unor verificări desfășurate de angajații Direcției regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație în Chișinău.

Potrivit IGM, este vorba despre doi cetățeni ai Uzbekistanului și un cetățean al Tadjikistanului, cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani.

În urma verificărilor, s-a constatat că cetățeanul tadjic a încălcat regimul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova. Unul dintre cetățenii Uzbekistanului nu a executat decizia de returnare din țară, iar celălalt a fost depistat în timp ce desfășura activități de muncă fără actele permisive prevăzute de lege.

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis demersurile IGM privind luarea în custodie publică a doi dintre cetățenii străini. Aceștia au fost plasați în custodie pentru 30 de zile, în vederea îndepărtării de pe teritoriul Republicii Moldova.

În cazul celui de-al treilea cetățean străin, autoritățile au emis o decizie de returnare și au aplicat o interdicție de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de trei ani.

Totodată, agentul economic care a admis angajarea cetățeanului străin fără actele permisive necesare urmează să fie sancționat conform legislației.

IGM le reamintește cetățenilor străini și angajatorilor că trebuie să respecte prevederile legale privind intrarea, șederea, angajarea și ieșirea de pe teritoriul Republicii Moldova.

Sursă video: IGM