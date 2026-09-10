Trei mașini încărcate cu lemn obținut ilegal au fost depistate în urma unui control inopinat în raionul Leova. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, verificările au fost desfășurate în comun de inspectorii din orașul Iargara și Poliția Națională.

În prezent, sunt efectuate verificări pentru a stabili de unde provine lemnul, volumul exact al masei lemnoase și valoarea prejudiciului cauzat mediului.

Persoanele responsabile urmează să fie trase la răspundere conform prevederilor legale.

Autoritățile recomandă cumpărarea lemnului doar din surse legale

În această perioadă, când tot mai mulți oameni își procură lemne pentru sezonul rece, cetățenii sunt îndemnați să fie atenți la proveniența masei lemnoase. Aceasta trebuie cumpărată doar din surse legale, iar la procurare este important să fie solicitată factura și verificate documentele care confirmă originea lemnului.

În acest fel, cumpărătorii se pot asigura că lemnul a fost comercializat legal și pot evita situațiile în care achiziționează masă lemnoasă provenită din tăieri ilegale.