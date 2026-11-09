Trei mistreți, găsiți în portbagajul mașinii implicate în accidentul din raionul Dubăsari, în cazul suspectat de braconaj. Poliția confirmă că animalele ar fi fost vânate ilegal.

Incidentul a avut loc aproape de miezul nopții, în extravilanul satului Ustia. Un bărbat de 40 de ani a încercat să fugă de polițiști, care desfășurau măsuri de prevenire și combatere a braconajului. În timpul urmăririi, acesta ar fi lovit intenționat automobilul de serviciu al poliției, după care s-a izbit cu mașina de gardul unei gospodării.

În urma incidentului, nimeni nu a fost rănit. Șoferul, originar din Chișinău, a fost reținut pentru 72 de ore.

Două cauze penale, pornite pe acest caz

Poliția a pornit două cauze penale: una pentru amenințarea cu moartea, cu vătămarea integrității corporale sau a sănătății ori cu nimicirea bunurilor, iar cealaltă pentru vânatul ilegal.

Organele de drept precizează că proprietarul a refuzat categoric să prezinte automobilul Ford pentru examinare, astfel că mașina a fost ridicată.

Cazul a fost făcut public inițial de Garda Națională de Mediu, care a anunțat că mai mulți bărbați ar fi vânat ilegal mistreți în raionul Dubăsari. Reprezentantul instituției a declarat că unul dintre suspecți ar fi fugit prin grădina unui localnic după ce automobilul în care se afla s-a izbit de un gard.