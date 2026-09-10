Un posibil caz de discriminare antisemită este reclamat la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”. Trei pasageri israelieni, inclusiv un copil de 11 ani, ar fi fost împiedicați să urce într-un autobuz de pe ruta Chișinău–Odesa, deși aveau bilete valabile și achitate în avans. Ambasada Israelului a sesizat Inspectoratul General al Poliției și solicită investigarea incidentului.

Potrivit Ambasadei Israelului, cazul ar fi avut loc marți, la Aeroportul Internațional Chișinău. Cei trei pasageri aveau bilete cumpărate în avans prin platforma Infobus pentru cursa de la ora 03:20.

Ar fi fost refuzați după ce au prezentat codurile de îmbarcare

Potrivit informațiilor citate de IPN, după ce pasagerii și-ar fi prezentat codurile de îmbarcare, șoferul și reprezentantul companiei de transport de la aeroport le-ar fi refuzat accesul în autobuz.

Cei trei ar fi cerut explicații, însă, potrivit Ambasadei, ar fi fost insultați, iar persoanele implicate le-ar fi spus că nu pot urca în autobuz pentru că sunt evrei.

Ulterior, autobuzul ar fi plecat, iar pasagerii au rămas în terminalul aeroportului.

Au fost nevoiți să găsească o altă cursă

Ambasada Israelului precizează că cei trei pasageri au fost nevoiți să găsească, în timpul nopții, un alt mijloc de transport pentru a ajunge la destinație. Costul acestuia ar fi fost semnificativ mai mare.

În sesizarea transmisă Poliției, Ambasada solicită verificarea tuturor circumstanțelor incidentului, inclusiv a comportamentului persoanelor implicate, precum și întreprinderea măsurilor prevăzute de legislație.

Deocamdată, Inspectoratul General al Poliției și compania de transport implicată nu au comentat cazul. Incidentul urmează să fie verificat, iar circumstanțele exacte în care s-a produs urmează să fie stabilite.