Trei dintre victimele accidentului grav produs în această dimineață în raionul Strășeni au fost supuse unor intervenții chirurgicale de urgență, iar un alt pacient a suferit un traumatism vertebro-medular. În total, 15 persoane au fost rănite și sunt internate în spitale din Chișinău, unde primesc îngrijiri medicale, anunță ministerul Sănătății. Inițial, poliția anunța că 10 persoane au fost transportate la spital. Am încercat să aflăm numărul exact al răniților, însă nici ofițerii de presă ai IGP, nici purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății nu au răspuns apelurilor noastre.

Potrivit comunicatului emis de ministerul Sănătății, în urma accidentului, o persoană și-a pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite. La locul tragediei au intervenit șase echipe de asistență medicală urgentă prespitalicească, inclusiv o echipă de terapie intensivă mobilă.

Paisprezece dintre răniți au fost transportați la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, iar un copil a fost internat la Institutul Mamei și Copilului.

„Reprezentanții Institutului de Medicină Urgentă au fost informați din timp despre numărul mare de victime, astfel încât au mobilizat echipe medicale suplimentare. La sosire, toți pacienții au fost evaluați de echipe multidisciplinare", explică ministerul.

Trei pacienți - operați de urgență

Potrivit autorităților, trei pacienți aflați în stare gravă au fost operați de urgență, iar un alt rănit a fost diagnosticat cu un traumatism vertebro-medular. Ceilalți pacienți prezintă traumatisme de diferite grade și beneficiază de investigațiile și tratamentul necesar.

Copilul internat la Institutul Mamei și Copilului a suferit un traumatism toraco-abdominal și primește îngrijiri medicale specializate.

Un microbuz de rută s-a lovit cu un automobil

Tragicul accident s-a produs în această dimineață, între localitățile Codreanca și Bravicea. Preliminar, un microbuz de rută s-a lovit cu un automobil.

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