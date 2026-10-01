Trei persoane au ajuns la spital, după ce două automobile s-au lovit aseară, la ieșirea din localitatea Gura Căinarului, raionul Florești. Din imaginile publicate de TV Nord se vede că ambele mașini sunt grav avariate, iar una din ele s-a răsturnat.

Potrivit poliției, în accident au fost implicate un Volkswagen și un Ford. Ambele mașini se îndreptau spre. Pe un sector de drum în rampă, șoferul Fordului nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare și a lovit Volkswagenul.

Trei pasageri, transportați la spital

În urma impactului, trei pasageri au fost preluați de medici și transportați la Spitalul Raional Florești pentru îngrijiri medicale.

Poliția cercetează cazul.

Câte accidente au fost înregistrate în primele trei luni ale anului

Conform datelor prezentate de poliție, în primele trei luni ale anului 2026, în Republica Moldova au fost înregistrate 373 de accidente rutiere, cu 2,36% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. În urma acestora, 39 de persoane au murit, iar alte 445 au fost traumatizate. Cele mai multe accidente, 122, au fost provocate de viteza neadecvată condițiilor de drum și vizibilității.