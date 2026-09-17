Trei polițiști de la Inspectoratul de Poliție Botanica au fost trimiși în judecată, după ce ar fi luat pentru sine o parte din banii găsiți asupra unei persoane reținute. Din cei 25 300 de dolari și 14 320 de euro depistați în timpul controlului, polițiștii ar fi luat 3 000 de dolari și 10 370 de euro, înainte ca banii să fie înregistrați oficial și sigilați.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, trei polițiști de la Inspectoratul de Poliție Botanica au ajuns în instanță, fiind acuzați că au luat pentru ei o parte din banii găsiți asupra unei persoane reținute.

Totul s-ar fi întâmplat în timpul unui control corporal. Polițiștii au găsit asupra persoanei 25 300 de dolari și 14 320 de euro.

Banii nu au fost trecuți imediat în actele oficiale și nici nu au fost sigilați. Înainte ca aceștia să fie înregistrați oficial, cei trei polițiști ar fi luat 3 000 de dolari și 10 370 de euro.

Ulterior, restul banilor ar fi fost consemnați în procesul-verbal de percheziție.

Procurorii susțin că, prin acțiunile lor, polițiștii i-ar fi provocat persoanei un prejudiciu considerabil.

Vizați și într-un alt dosar penal

Cei trei polițiști mai sunt vizați și într-un alt dosar penal, împreună cu alți trei angajați ai IP Botanica. Aceștia sunt bănuiți că ar fi cerut și primit între 3 000 și 10 000 de dolari de la persoane implicate în consumul și traficul de droguri.

Dacă vor fi găsiți vinovați de abuz de serviciu, polițiștii ar putea sta până la șase ani după gratii sau primi amendă de până la 92 500 de lei.