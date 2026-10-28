Doi tineri din Chișinău și Orhei au fost reținuți pentru 72 de ore, iar un altul de 21 de ani este cercetat în stare de libertate, într-un dosar de escrocherie online.

Potrivit poliției, suspecții ar fi creat profiluri false pe rețelele de socializare și în aplicații, unde ar fi inițiat relații sentimentale cu persoane, în special din Statele Unite și țările Uniunii Europene. Ulterior, aceștia le-ar fi convins să transfere diferite sume de bani.

În urma perchezițiilor la Chișinău și raionul Orhei au fost ridicate echipamente informatice, telefoane mobile și 31.900 de dolari.

Plățile ar fi ajuns la 440.000 de dolari într-o lună

Volumul plăților efectuate de utilizatori ar fi ajuns la aproximativ 440.000 de dolari într-o singură lună.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea exactă a prejudiciului.